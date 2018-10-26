Кербер: горжусь собой, в матче со Стивенс я билась

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала поражение от американки Слоан Стивенс (3:6, 3:6) на Итоговом чемпионате WTA. Уступив Стивенс, Кербер не смогла выйти в полуфинал турнира.

«Я думаю, что играть против Стивенс тяжело. И я так всегда думаю, когда мы встречаемся на корте и она демонстрирует свой лучший теннис. Сегодня Стивенс сыграла великолепно, особенно во время длинных розыгрышей. Она точно била вдоль линий, не оставляя мне шансов.

Я сделала всё, что было в моих силах. Я пыталась вернуться в игру до самого конца, но она не сбавляла оборотов с первой до последней минуты. Сегодня я допустила чуть больше ошибок, чем обычно. Когда ты играешь с топовыми оппонентками, нужно использовать каждый шанс.

Тем не менее я горжусь собой и своей командой. Мы бились. Постараюсь извлечь позитив из этого. Всё, чему я научилась в этом году, поможет мне в следующем», — приводит слова Кербер пресс-служба WTA.