Стивенс победила Кербер и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла немку Анжелику Кербер в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Слоан 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Стивенс на Итоговом чемпионате WTA.

Стивенс, выигравшая в Сингапуре три матча подряд, вышла в полуфинал. Кербер, потерпевшая два поражения, выйти из группы не смогла.

В полуфинале Стивенс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, а украинка Элина Свитолина встретится с голландкой Кики Бертенс.

Турнир завершится 28 октября.

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Стивенс: так приятно играть с сильнейшими. Каждый матч — как финал