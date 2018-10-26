Стивенс: меня, Свитолину, Бертенс и Каролину Плишкову списывали со счетов

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала выход в полуфинал Итогового чемпионата WTA, который проходит в Сингапуре. Стивенс отметила тот факт, что в следующий раунд соревнований вышли теннисистки, которые последними отобрались на турнир в Сингапуре.

«Девчонки из нижней четвёрки (Стивенс, Свитолина, Бертенс и Кар. Плишкова. — Прим. «Чемпионата») здорово провели этот сезон, показывали отличные результаты. Теннисистки из верхней части тоже были хороши. Но нас списывали со счетов, утверждая, что мы с трудом попали на турнир. А мы были готовы бороться за каждое очко в Сингапуре, биться здесь.

Думаю, наша четвёрка хорошо играла. В матче с Бертенс я играла в свой лучший теннис. Рада, что мы здорово проявили себя», — приводит слова Стивенс Sport360.