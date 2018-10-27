Крейчикова и Синякова – первые финалистки Итогового турнира WTA в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова (1) и Катержина Синякова (1) пробились в финал Итогового турнира WTA в парном разряде, который проходит в Сингапуре. В полуфинале чешские спортсменки нанесли поражение соотечественницам, Барборе Стрыцовой (3) и Андреа Главачковой (3). Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Дуэт победительниц сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Их соперницы не отметились подачами навылет, допустили 2 двойные ошибки и не сделали ни одного брейка.

Соперницы встречались в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» – 2018, и Крейчикова и Синякова также победили в двух сетах.



За главный трофей Итогового чемпионата WTA чешские теннисистки поспорят с победительницами матча Эшли Барти (Австралия)/Коко Вандевей (США) – Тимя Бабош (Венгрия, 2)/Кристина Младенович (Франция, 2).