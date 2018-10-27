Стивенс: очень горжусь своей сегодняшней борьбой в матче с Плишковой

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинальном матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре — 0:6, 6:4, 6:1.

«Я начала полуфинал немного нервно, я практически чувствовала мяч. Конечно же я знала, что встреча с Плишковой будет очень сложным матчем. Я о том, что когда ты говоришь, что собираешься дать кому-то урок, — это полностью сработало сегодня.

Когда я наконец-то выиграла первый гейм, то почувствовала большой прилив адреналина. Я завелась и подумала: «Если ты можешь взять один гейм, может, можно взять два, а потом и три». Я начала чувствовать мяч намного лучше.

Преимущество было на её стороне, я же просто пыталась остаться в матче и набрать столько очков, сколько возможно. Я очень горжусь своей сегодняшней борьбой», — приводит слова Стивенс официальный сайт WTA.