Андерсон: выиграть у Нисикори в финале будет сложной задачей

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон (2) прокомментировал выход в финал турнира в Вене после победы в трёх партиях над испанцем Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 3:6, 6:4. За титул Андерсон сыграет с пятой ракеткой соревнований, японским теннисистом Кеем Нисикори.

«У нас с Вердаско было очень много близких матчей, против Фернандо всегда трудно играть. Сегодня я начал очень хорошо, и это стало ключом к победе. Я проделал отличную работу и здорово подавал на протяжении всего третьего сета, особенно в последних нескольких играх.

Кей демонстрирует отличный теннис. Качество, с которым он играл на протяжении этой недели, очень впечатляет, поэтому выиграть у него в финале определённо будет сложной задачей», — приводит слова Андерсона пресс-служба АТР.