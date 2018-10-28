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Тарпищев назвал фаворита в финале Итогового чемпионата WTA Стивенс — Свитолина

Тарпищев назвал фаворита в финале Итогового чемпионата WTA Стивенс — Свитолина
Теннис / WTA

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором представительница США Слоан Стивенс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Начало поединка запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«По качеству игры Стивенс точно в тройке лучших теннисисток в мире. Но сконцентрированно она играет не на всех турнирах, может, это и хорошо. Однако в тех турнирах, в ходе которых она выступает сконцентрированно, когда она в форме, играет в финалах. В тактическом плане она хороша, в стабильности, показывает качественный теннис. Но говорить, что она лидер женского тенниса, я бы не стал. Считаю, она должна обыгрывать Свитолину исходя из уровня тенниса», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

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