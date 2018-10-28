Свитолина: я доказала самой себе, что могу отлично играть

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над американкой Слоан Стивенс в финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Матч завершился со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

«Это просто невероятно. Я очень, очень довольна своей игрой на этой неделе.

Я доказала самой себе и другим людям, что могу здорово играть. И это для меня крайне важно. Да, сегодня я нервничала, но старалась биться за каждый мяч. Думаю, именно это стало залогом успеха. Сегодня для победы мне пришлось показать свой лучший теннис», — цитирует Свитолину BT Sports.

Изначально Свитолина считалась одним из аутсайдеров Итогового чемпионата WTA. В рейтинге WTA украинская теннисистка занимает седьмое место. В прошлом году победительницей Итогового турнира стала датчанка Каролина Возняцки.