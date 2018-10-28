Надаль и Джокович проведут выставочный матч в Саудовской Аравии

Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович проведут выставочный матч в Саудовской Аравии. Встреча состоится 22 декабря 2018 года. Об этом теннисисты рассказали на пресс-конференции, состоявшейся перед стартом турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

По словам Надаля и Джоковича, они согласились на предложение организаторов ещё около года назад. Также теннисисты сообщили, что детали предстоящего матча ещё неизвестны.

По слухам, каждый игрок за участие в матче получит не менее $ 1 млн.

Как пояснили теннисисты, внешнеполитическая ситуация в Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамала Хашоги не должна повлиять на договорённости. Надаль и Джокович подчеркнули, что они не хотят нарушать взятые на себя обязательства.