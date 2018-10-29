Гёргес: раз я оказалась в Чжухае, значит провела сезон стабильно

Немка Юлия Гёргес рассказала о своём настрое на турнир «Элит Трофи» в Чжухае, который стартует 30 октября. На групповом этапе действующая чемпионка сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс и эстонкой Анетт Контавейт.

«Я очень рада вновь находиться в Чжухае. Это означает, что я провела сезон стабильно. Это всегда очень важно для топ-игрока. Я не ощущаю давления сейчас. Мне просто приятно вновь вспомнить о прошлогодней победе. Это был главный трофей в моей карьере.

Здесь выступят прекрасные теннисистки, и каждый матч будет непростым. Я постараюсь быть готовой к испытаниям. В первую очередь я говорю о матчах с Мертенс и Контавейт. Я буду сосредоточена на каждой игре. Когда узнаю, с кем проведу первый матч, мы с тренером обсудим тактику. Мне важно сосредоточиться на своей игре, действовать агрессивно, диктовать условия на корте и не обращать внимания на стиль игры соперницы. Я так делала всю свою карьеру и буду делать вновь на этой неделе», — цитирует Гёргес официальный сайт тура.