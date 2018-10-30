Сёстры Киченок с победы стартовали на турнире «Элит Трофи» в парном разряде

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в парном разряде одержали победу над представительницами Китая Цзян Синьюй и Ян Чжаосюань со счётом 7:6 (11:9), 3:6, [11:9]. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Сёстры Киченок дважды подали навылет, совершили 6 двойных ошибок и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

В группе «Бугенвиллея» также сыграют японские теннисистки Мию Като и Макото Ниномия.

В группу «Лилия» попали дуэты Михаэла Бузэрнеску (Румыния)/Алиция Росольска (Польша), Шуко Аояма (Япония)/Лидия Морозова (Беларусь) и Тан Цяньхуэй (Китай)/Сюнь Фанъин (Китай).