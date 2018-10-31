Контавейт: матч с Гёргес был 2-м для меня в Чжухае. Это стало моим преимуществом

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт поделилась впечатлениями от победы над представительницей Германии Юлией Гёргес на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

«Я заметно прибавила по сравнению со своим стартовым матчем. Думаю, в третьем сете я просто старалась играть уверенно. Борьба была упорной. В концовке мне было важно удерживать свою подачу и действовать стабильно. Думаю, у меня это получилось.

Мне помогло то, что я провела матч накануне. Я смогла адаптироваться к условиям. Это стало моим преимуществом. Вообще, групповой турнир — это нечто новое для меня. Но ничего не поделаешь. Посмотрим, чем всё закончится», — цитирует Контавейт официальный сайт тура.

Анетт на старте турнира проиграла бельгийке Элисе Мертенс. 1 ноября с уроженкой Лёвена сыграет Гёргес.

Контавейт: я здорово начала матч с Гёргес и действовала достаточно стабильно