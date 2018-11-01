Гёргес стала первой полуфиналисткой турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс в матче группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Юлия 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

Гёргес, Мертенс и эстонка Анетт Контавейт на групповом этапе выиграли по одному матчу и потерпели по одному поражению. Лучшей по соотношению сетов стала Гёргес (3-2), на втором месте располагается Мертенс (2-2), на третьем — Контавейт (2-3).

Юлия, являющаяся действующей чемпионкой соревнований в Чжухае, вышла в полуфинал.

Турнир завершится 4 ноября.