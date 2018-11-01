Гарсия: Барти играла отлично, а я чувствовала себя не очень хорошо

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала поражение от австралийки Эшли Барти на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 3:6, 4:6.

«Это был очень сложный матч для меня. Думаю, Барти играла отлично, а я чувствовала себя не очень хорошо. Я не смогла найти свой ритм. Конечно, старт на турнире получился непростым. Но я рада, что провела свой первый матч в четверг. Когда я вернулась во Францию в понедельник, у меня начались боли в спине, так что неделя получается непростой. В любом случае Эш сегодня сыграла великолепно», — приводит слова Гарсии Sport24.co.za.

Завтра, 2 ноября, Каролин сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Турнир «Элит Трофи» в Чжухае завершится 4 ноября.

Барти в двух сетах победила Гарсию на турнире «Элит Трофи» в Чжухае