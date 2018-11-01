Севастова в двух сетах победила Чжан Шуай на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в своём первом матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в двух сетах обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:0, 7:6 (12:10). Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 3 брейка.

На старте турнира Чжан Шуай проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 6:3, 3:6, 2:6. Китаянка потеряла шансы на выход в полуфинал. Завтра, 2 ноября, Севастова сыграет с Мугурусой.

Турнир с призовым фондом $ 2 349 363 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

Мугуруса: я не очень хорошо начала матч с Чжан Шуай, не могла найти свой ритм