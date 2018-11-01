Кис: когда Серена чего-то хочет, она это получает

Американка Мэдисон Кис выразила уверенность, что Серене Уильямс по силам повторить рекорд Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». На счету Корт 24 трофея, у Уильямс — 23.

«Я уверена, что это ей по силам. Думаю, она сама об этом думает и хочет этого. А когда Серена чего-то хочет, она это получает.

После возвращения в теннис Серена сыграла на трёх турнирах «Большого шлема» и дважды дошла до финала. Никто не сможет с ней сравниться. Она так много сделала для спорта и очень помогла другим. Её уход из тенниса будет большой потерей. Но все её рекорды останутся, и она будет считаться величайшей теннисисткой всех времён», — цитирует Кис AFP.



На старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае Мэдисон победила россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:2, 6:4.