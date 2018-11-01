Джокович установил личный рекорд, выиграв 30 сетов подряд

Сербский теннисист Новак Джокович установил персональный рекорд по количеству непрерывных побед в сетах. В матче третьего круга «Мастерса» в Париже против боснийца Дамира Джумхура вторая ракетка мира выиграл свой 29-й и 30-й сеты. Предыдущим рекордом Новака было 29 выигранных партий подряд – его он установил в 2015 году.



Последний раз сет Джокович проигрывал во втором круге Открытого чемпионата США американцу Теннису Сандгрену. Последнее поражение Новак потерпел от представителя Греции Стефаноса Циципаса в третьем круге Rogers Cup.



За выход в полуфинал турнира в Париже 31-летний теннисист поспорит с хорватом Марином Чиличем. Действующим чемпионом соревнований является теннисист из США Джек Сок.

Джокович на отказе Джумхура вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже