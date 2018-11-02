Севастова: тяжело начинать выступление на турнире в четверг

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала победу в своём первом матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) над китаянкой Чжан Шуай со счётом 6:0, 7:6 (12:10).

«Тяжело начинать выступление на турнире в четверг. Я нахожусь в Чжухае с субботы. Не играть так много дней, лишь тренироваться… Думаю, сопернице было легче.

Но я хорошо начала матч. Не думала, что так получится. В первом сете соперница отдала мне немало очков в простых ситуациях. Во второй партии я позволила ей вернуться в игру. Это было моей ошибкой. Я не смогла сохранить концентрацию. Я не была сосредоточена. Мне повезло всё же вырвать победу на тай-брейке, иначе пришлось бы играть третий сет", — цитирует Севастову официальный сайт тура.

Сегодня, 2 ноября, Анастасия сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Мугуруса — сложная соперница. Она оказывает давление на соперниц. Я смотрела её матч с Шуай. Мне будет нелегко. Я знаю, что она будет отчаянно сражаться за победу. Мне нужно будет хорошо двигаться и лучше подавать, потому что она может атаковать с приёма. Гарбинье не боится выходить к сетке, чтобы завершать розыгрыши как можно скорее. Мне нужно будет сыграть в свой теннис, как в первом сете матча с Чжан Шуай», — сказала Севастова.

Севастова в двух сетах победила Чжан Шуай на турнире «Элит Трофи» в Чжухае