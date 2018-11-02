Директор турнира в Окленде: матч Монфиса с Хаасом в 2013 году стал шедевром

Директор турнира в Окленде Карл Бадж прокомментировал информацию о том, что участие в соревнованиях в январе 2019 года примет француз Гаэль Монфис.

«Мы очень рады, что Гаэль вернётся в Окленд. Он предпочёл сыграть у нас, а не защищать титул в Дохе. Он очень яркий игрок, который обязательно порадует публику.

Его игра с Томми Хаасом в 2013 году стала одних из самых ярких моментов в истории турнира. Этот матч стал настоящим шедевром, о котором все вспоминают, говоря о турнире в Окленде. Мы с нетерпением ждём возвращения Монфиса", — приводит слова Баджа Stuff.

Гаэль одолел Томми в четвертьфинале турнира в Окленде в 2013 году со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

За свою карьеру 32-летний уроженец Парижа выиграл 8 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP от 29 октября Монфис располагается на 30-й позиции.