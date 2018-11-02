Победы Джоковича, Федерера и Зверева — в обзоре третьего круга турнира в Париже

На турнире категории «Мастерс» в Париже состоялись матчи третьего раунда. Швейцарец Роджер Федерер не испытал проблем в матче против итальянского теннисиста Фабио Фоньини – 6:4, 6:4. Следующим соперником 37-летнего теннисиста станет японец Кей Нисикори.



Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), оказавшись сильнее боснийца Дамира Джумхура. После счёта 6:1, 2:1 соперник Джоковича отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму спины. Стоит отметить, что по результатам матча Новак установил новый собственный рекорд по количеству выигранных сетов подряд.



Немец Александр Зверев оказался сильнее аргентинца Диего Шварцмана – 6:4, 6:2. Его следующим соперником станет россиянин Карен Хачанов.



Японец Кей Нисикори взял реванш у представителя ЮАР Кевина Андерсона. В минувшее воскресенье Андерсон обыграл японца в финале соревнований в Вене. На «Мастерсе» в Париже Нисикори сделал выводы и взял верх над соперником – 6:4, 6:4.

Видеообзор матчей второго круга доступен на «Чемпионате».



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.