Гарсия: я очень хотела победить Соболенко, но не думала о попадании в полуфинал

Француженка Каролин Гарсия поделилась впечатлениями от победы над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в матче группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 6:4, 6:4. Этот результат не устроил обеих соперниц. В полуфинал из группы «Орхидея» вышла австралийка Эшли Барти.

«Я очень хотела победить сегодня, но не думала о попадании в полуфинал. Даже не знаю, что было бы, если бы все матчи в группе закончились со счётом 6:4, 6:4.

Я довольна тем, что смогла выиграть. Это был хороший матч. Я в этом году уже дважды играла с Ариной и потерпела два поражения в трёх сетах. Сегодня я действовала уверенно, лучше, чем вчера. Я победила, но расстроена тем, что заняла третье место в группе», — цитирует Гарсию офцииальный сайт тура.

Турнир завершится 4 ноября.

Соболенко проиграла Гарсии в Чжухае, в полуфинал из группы «Орхидея» вышла Барти