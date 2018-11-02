Гёргес сыграет с Барти, Мугуруса — с Кис в полуфинале турнира «Элит Трофи»

На турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) стали известны все полуфиналистки. Борьбу за титул продолжают действующая чемпионка немка Юлия Гёргес, испанка Гарбинье Мугуруса, австралийка Эшли Барти и представительница США Мэдисон Кис.

В полуфинале соревнований Гергёс сыграет с Барти, а Мугуруса — с Кис.

Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступавшая в одной группе с Кис, одержала одну победу и потерпела одно поражение. В группе «Азалия» уроженка Тольятти, являющаяся первой ракеткой России, заняла третье место по соотношению сетов.

Турнир «Элит Трофи» с Чжухае с призовым фондом $ 2 349 363 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале Гёргес обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

Мугуруса отыграла три матчбола и одолела Севастову на турнире «Элит Трофи»