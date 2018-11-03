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Барти обыграла Гёргес и стала первой финалисткой «Элит Трофи» в Чжухае

Барти обыграла Гёргес и стала первой финалисткой «Элит Трофи» в Чжухае
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти в полуфинальном матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) добыла волевую победу в матче с прошлогодней чемпионкой из Германии Юлией Гёргес – 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Эшли 8 раз подала навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

За главный трофей турнира Барти поспорит с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) – Ван Цян (Китай).

Турнир завершится 4 ноября. Действующей победительницей соревнований «Элит Трофи» является немка Юлия Гёргес. В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

03 ноября 2018 года, суббота. 12:00 МСК
Чжухай. 1/2 финала
Матч окончен
Юлия Гёргес
Юлия Гёргес
Германия
6:4
3:6
2:6
Эшли Барти
Эшли Барти
Австралия
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