Барти обыграла Гёргес и стала первой финалисткой «Элит Трофи» в Чжухае

Австралийская теннисистка Эшли Барти в полуфинальном матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) добыла волевую победу в матче с прошлогодней чемпионкой из Германии Юлией Гёргес – 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.



Эшли 8 раз подала навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



За главный трофей турнира Барти поспорит с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) – Ван Цян (Китай).



Турнир завершится 4 ноября. Действующей победительницей соревнований «Элит Трофи» является немка Юлия Гёргес. В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

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