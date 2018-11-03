Гёргес: важно сделать правильные выводы и подготовиться к следующему сезону

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес прокомментировала поражение в полуфинальном матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай). В трёх партиях она уступила австралийке Эшли Барти – 6:4, 3:6, 2:6 и сложила чемпионские полномочия.



«Думаю, главным на сегодня является возможность оглянуться на завершившийся сезон. Я закрываю эту главу и иду дальше. Очень важно посмотреть вместе с командой, чего я добилась в 2018 году, сделать правильные выводы и подумать, что по-прежнему нуждается в совершенствовании», – цитирует Гёргес пресс-служба соревнований.



В решающем матче «Элит Трофи» Барти сыграет с хозяйкой соревнований, Ван Цян, которая воспользовалась своим шансом и, заменив травмировавшуюся американку Мэдисон Кис, разгромила экс первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании.

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