Кирьос: сейчас австралийский теннис находится в лучшем положении за долгие годы

23-летний Ник Кирьос прокомментировал положение дел в австралийском теннисе в данный момент.



«Думаю, что прямо сейчас австралийский теннис находится в лучшем положении за долгие годы. Просто невероятно, что Австралия может похвастать таким количеством классных теннисистов.



Я совсем не ревнив, и, когда кто-то из моих соотечественников преуспевает, я искренне рад за них. Чем больше отличных игроков будет в Австралии, тем большие шансы у страны на победу в Кубке Дэвиса», – цитирует Кирьоса Tennis World USA.



По итогам сезона в топ-100 мирового рейтинга ATP находятся шесть австралийских теннисистов. Лучшая позиция у 19-летнего Алекса де Минора – он занимает 33-е место. Джон Миллман — 35-й, Ник Кирьос — 38-й.

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