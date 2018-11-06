Фоньини пока не думает об уходе из тенниса

Итальянский теннисист Фабио Фоньини не исключает, что может завершить карьеру через пять или десять лет, но сейчас не задумывается об этом.

«Что будет делать Фоньини после ухода из тенниса? Не знаю. Не думал об этом, поскольку по-прежнему чувствую себя настоящим спортсменом. Я могу завершить карьеру через пять или десять лет. Когда это произойдёт, хочу больше времени уделять семье. Она много помогала мне в последние годы, и теперь в моей жизни есть не только теннис. Счастлив ли я? Да, я доволен своим прогрессом», — приводит слова Фоньини Il Messagero.

В текущем сезоне 31-летний уроженец Сан-Ремо провёл 68 поединков, 46 из которых выиграл. В обновлённом рейтинге ATP от 5 ноября Фоньини занимает 13-е место.