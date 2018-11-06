Свитолина стала заслуженным мастером спорта Украины

Лучшая теннисистка в истории Украины, четвёртая ракетка мира Элина Свитолина удостоилась звания заслуженного мастера спорта. Специальное удостоверение она получила из рук министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова на специальной пресс-конференции в Киеве.



«Очень здорово, что меня отметили на государственном уровне. Это придаст больше мотивации для достижения вершин. Признание на Украине для меня очень важно — я здесь выросла, здесь мой дом», – заявила Свитолина.

Кроме того Элина заявила о намерении сыграть за сборную Украины в Кубке Федерации в 2019 году.

В 2018 году 24-летняя теннисистка провела 59 матчей, из которых победила в 44 встречах. В её активе победы на четырёх турнирах: в Брисбене, Дубае, Риме и на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.