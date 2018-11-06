Шарапова заняла третье место по сумме призовых за карьеру, С. Уильямс — первая

Экс первая ракетка мира из России, победительница пяти турниров «Большого шлема» Мария Шарапова заняла третье место в истории женского тенниса по количеству заработанных призовых за карьеру. Соотвествующий рейтинг был опубликован в «твиттере» WTA Insider.



За 17 лет профессиональной карьеры Мария заработала теннисом $ 38 342 119, что на $ 50 млн меньше лидера рейтинга американки Серены Уильямс. Второе место заняла Винус Уильямс, старшая сестра Серены.



Лидеры по заработанным призовым за карьеру. Топ-10



1. Серена Уильямс (США) – $ 88 233 301

2. Винус Уильямс (США) – $ 40 931 048

3. Мария Шарапова (Россия) – $ 38 342 119

4. Каролина Возняцки (Дания) – $ 33 492 413

5. Виктория Азаренко (Беларусь) – $ 29 278 989

6. Симона Халеп (Румыния) – $ 28 145 579

7. Агнешка Радваньска (Польша) – $ 27 683 807

8. Петра Квитова (Чехия) – $ 27 342 207

9. Анжелика Кербер (Германия) – $ 27 156 841

10. Мартина Хингис (Швейцария) – $ 24 749 074.