Экс первая ракетка мира из России, победительница пяти турниров «Большого шлема» Мария Шарапова заняла третье место в истории женского тенниса по количеству заработанных призовых за карьеру. Соотвествующий рейтинг был опубликован в «твиттере» WTA Insider.
За 17 лет профессиональной карьеры Мария заработала теннисом $ 38 342 119, что на $ 50 млн меньше лидера рейтинга американки Серены Уильямс. Второе место заняла Винус Уильямс, старшая сестра Серены.
Лидеры по заработанным призовым за карьеру. Топ-10
1. Серена Уильямс (США) – $ 88 233 301
2. Винус Уильямс (США) – $ 40 931 048
3. Мария Шарапова (Россия) – $ 38 342 119
4. Каролина Возняцки (Дания) – $ 33 492 413
5. Виктория Азаренко (Беларусь) – $ 29 278 989
6. Симона Халеп (Румыния) – $ 28 145 579
7. Агнешка Радваньска (Польша) – $ 27 683 807
8. Петра Квитова (Чехия) – $ 27 342 207
9. Анжелика Кербер (Германия) – $ 27 156 841
10. Мартина Хингис (Швейцария) – $ 24 749 074.
Шарапова заняла третье место по сумме призовых за карьеру, С. Уильямс — первая