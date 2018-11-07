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Саккари будет работать с бывшим тренером Маррея, Бенчич рассталась с Платеником

Саккари будет работать с бывшим тренером Маррея, Бенчич рассталась с Платеником
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA сообщил о последних изменениях в командах теннисисток тура. В частности, в тренерский штаб голландки Кики Бертенс вновь вошла соотечественница Элисе Тамаэла. Ранее она тренировала уроженку Ватерингена на победном для неё турнире в Чарльстоне. В команде Кики остаются Рамон Слюйтер и физиотерапевт Ремко де Рийке.

Греческая теннисистка Мария Саккари рассталась с Томасом Юханссоном и выбрала в качестве своего нового наставника Марка Петчи. Ранее он сотрудничал с британцем Энди Марреем, а затем работал телекомментатором.

Швейцарка Белинда Бенчич рассталась с тренером Владимиром Платеником. Словак ранее сотрудничал с соотечественницей Доминикой Цибулковой, россиянкой Дарьей Касаткиной и украинкой Ангелиной Калининой.

Канадка Эжени Бушар продолжит работать с Майклом Джойсом.

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