Осаке устроили торжественный приём на Гаити

Действующая победительница Открытого чемпионата США японская теннисистка Наоми Осака прибыла на Гаити по приглашению правительства страны. Спортсменке была устроена торжественная встреча в аэропорту с участием первых лиц государства.

«Приятно, что чемпионка US Open Наоми Осака приняла приглашение правительства Гаити. Она вдохновляет молодых гаитянских игроков. Добро пожаловать, Наоми», — написал в своём «твиттере» министр иностранных дел Гаити Эдомонд Боччит.

«Успех Наоми Осаки должен сподвигнуть нас создать лучшие условия для молодёжи. Родители также должны сыграть свою роль, мотивируя детей преуспевать в спорте. Именно так поступил отец Наоми, когда она была ребёнком», — цитирует министра спорта Гаити Эдвинга Чарльза официальный сайт тура.



Отец Осаки является уроженцем Гаити.

Фото доступно в «твиттере» Наоми Осаки.