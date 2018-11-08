Де Минор: Кирьос для меня как старший брат

Австралийский теннисист Алекс де Минор, принимающий участие в турнире Next Gen ATP Finals в Милане (Италия), подвёл итоги текущего сезона. Также теннисист поделился мнением о совместной работе с легендарным Ллейтоном Хьюиттом и рассказал о своих взаимоотношениях с Ником Кирьосом.

«Я не ожидал, что смогу так быстро достичь подобного уровня. Перед началом сезона ставил цель попасть в топ-100. Но год сложился очень удачно, я впервые попал в финал на турнире в Вашингтоне. Горд, что получил путёвку в Милан на этот турнир. Наслаждаюсь каждой секундой соревнований.

Хьюитт – фантастический человек! Работать с таким великим игроком – огромная привилегия. Я вырос, наблюдая за его играми по телевизору. Он всегда был моим кумиром. И теперь наша совместная работа – воплощение мечты.

Что касается выступления за сборную Австралии, то другие игроки тепло встретили меня. Футболка австралийской сборной обладает магической силой. У меня отличные взаимоотношения с Кирьосом, он для меня как старший брат. В последнее время у него было много травм, но он вернёт свою лучшую форму», — цитирует де Минора Gazzetta dello Sport.