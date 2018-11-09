Возняцки: кажется, Пизанская башня сегодня стоит более ровно

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года датская теннисистка Каролина Возняцки вместе со своим возлюбленным Дэвидом Ли побывала у знаменитой Пизанской башни.
«Кажется, Пизанская башня сегодня стоит более ровно», — написала Возняцки в своём «твиттере».
Фото доступно в «твиттере» Каролины Возняцки.
Бывшая первая ракетка мира не смогла выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. На пресс-конференции после поражения от украинки Элины Свитолиной она призналась, что врачи обнаружили у неё ревматоидный артрит.
В 2018 году 28-летняя уроженка Оденсе также выиграла турниры в Истбурне и Пекине. Всего за свою карьеру Возняцки завоевала 30 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде.
Удары Свитолиной и Возняцки претендуют на звание лучшего по итогам октября