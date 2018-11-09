Федерер в 16-й раз подряд стал лучшим теннисистом года по версии болельщиков

Швейцарский теннисист Роджер Федерер получил награду ATP «Теннисист года» по версии болельщиков. Приз, вручаемый с 2000 года, получали всего три теннисиста. Первым обладателем трофея стал бразилец Густаво Куэртен, а в 2001 и 2002 годах побеждал россиянин Марат Сафин. Начиная с 2003 года приз неизменно достаётся 37-летнему швейцарцу.



Кроме того, была вручена Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру. Её получил испанец Рафаэль Надаль. И в этой категории рекордсменом является Федерер – он удостаивался этого приза 13 раз. Надаль получил награду во второй раз в карьере.



Другие награды от ATP распределились следующим образом:



«Игрок года» и «Возвращение года» – Новак Джокович (Сербия)

«Прогресс года» – Стефанос Циципас (Греция)

«Новичок года» – Алекс де Минор (Австралия)

Награда Артура Эша за человечность и благотворительность – Томми Робредо (Испания)

«Тренер года» – Марьян Вайда (Словакия)

«Лучшая пара года» - Майк Брайан (США)/Джек Сок (США)



Турнир года категории ATP1000: Индиан-Уэллс

Турнир года категории ATP500: Лондон

Турнир года категории ATP250: Стокгольм.

Новак Джокович — теннисист года по версии ATP

Де Минор получил награду ATP «Новичок года»