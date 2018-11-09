Швейцарский теннисист Роджер Федерер получил награду ATP «Теннисист года» по версии болельщиков. Приз, вручаемый с 2000 года, получали всего три теннисиста. Первым обладателем трофея стал бразилец Густаво Куэртен, а в 2001 и 2002 годах побеждал россиянин Марат Сафин. Начиная с 2003 года приз неизменно достаётся 37-летнему швейцарцу.
Кроме того, была вручена Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру. Её получил испанец Рафаэль Надаль. И в этой категории рекордсменом является Федерер – он удостаивался этого приза 13 раз. Надаль получил награду во второй раз в карьере.
Другие награды от ATP распределились следующим образом:
«Игрок года» и «Возвращение года» – Новак Джокович (Сербия)
«Прогресс года» – Стефанос Циципас (Греция)
«Новичок года» – Алекс де Минор (Австралия)
Награда Артура Эша за человечность и благотворительность – Томми Робредо (Испания)
«Тренер года» – Марьян Вайда (Словакия)
«Лучшая пара года» - Майк Брайан (США)/Джек Сок (США)
Турнир года категории ATP1000: Индиан-Уэллс
Турнир года категории ATP500: Лондон
Турнир года категории ATP250: Стокгольм.
Федерер в 16-й раз подряд стал лучшим теннисистом года по версии болельщиков