Риске: в финале Кубка Федерации груз ожиданий будет давить на чешек

Американская теннисистка Элисон Риске поделилась ожиданиями от старта финала Кубка Федерации, в котором её сборная сыграет с Чехией. По мнению Риске, американкам будет нечего терять. По разным причинам от участия в матче отказались ведущие теннисистки США – сёстры Уильямс, Мэдисон Кис и Слоан Стивенс. Из-за этого американки считаются аутсайдерами финала.

«Мне нравится корт. Я с нетерпением жду игры. Думаю, что всё давление будет на соперницах. Рассчитываю на увлекательный день тенниса», — цитирует Риске пресс-служба WTA.

Завтра, 10 ноября, Риске во втором матче дня сыграет с Катериной Синяковой. Первыми на корт в субботу выйдут Барбора Стрыцова и София Кенин.

Отметим, что чешки также понесли потери. Из-за травмы от участия в матче отказалась Каролина Плишкова, а Петра Квитова не сможет сыграть в субботу из-за простуды.