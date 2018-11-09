Свитолина рассказала, за кого будет болеть на Итоговом чемпионате ATP

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась планами на грядущий сезон, а также рассказала, за кого будет болеть на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Лондоне.

«Целей на грядущий сезон очень много. Это и первая ракетка мира, и турнир «Большого шлема». Я двигаюсь в правильном направлении, всегда улучшаю свой рейтинг. Буду стараться, готовиться, чтобы сыграть как можно лучше. Первый турнир «Большого шлема», который пройдёт в Мельбурне в январе, очень тяжёлый для всех теннисистов, он первый в году и после тяжёлых тренировок в декабре. Это турнир, который всегда показывает, кто филонил, а кто по-настоящему тренировался. Будет тяжёлый турнир, посмотрим, как сыграю, но я думаю, что турнир в Сингапуре принёс мне много опыта и я смогу использовать его в правильном направлении.

Что я больше хочу выиграть — турнир «Большого шлема» или Олимпийские игры? Это очень интересный вопрос. Я думаю, что победа на Олимпийских играх будет более весома, потому что ты выступаешь за свою страну.

Всегда, когда я выхожу на корт и играю, к примеру, на Кубок Федерации, или когда мы играли с Сашей Долгополовым на «Хоффман кап», я представляла Украину. И на Олимпийских играх в Рио просто бежали мурашки по коже, невероятные ощущения, когда играет гимн, когда ты что-то сделал, что вся страна гордится.

За кого я буду болеть на Итоговом мужском турнире? Наверное, за Новака Джоковича», — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата».