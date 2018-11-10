Де Минор: в матче с Мунаром пришлось перегруппироваться и вернуться в игру

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу в полуфинале турнира Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия). В полуфинале де Минор в пяти сетах обыграл испанца Хауме Мунара (3:4 (5:7), 4:1, 4:1, 3:4 (4:7), 4:2).
«Как смог вернуться в игру? Даже сам не знаю. Но я упорно работал. Очень рад, что смог победить.
Отмечу Мунара, он не сдавался. Мне нужно было приложить массу усилий, нужно было перегруппироваться и вернуться в игру.
Я наслаждаюсь этим моментом. Матч был удивительным, всё быстро менялось. Рад, что была возможность поговорить с тренером. Эта беседа мне помогла.
Победа в завтрашнем финале? Она бы стала вишенкой на торте нынешнего сезона», — сказал де Минор после победы.
В финале турнира австралиец сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублёв (Россия).