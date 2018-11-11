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Рублёв: правила на турнире Next Gen ATP Finals не имеют никакого смысла

Рублёв: правила на турнире Next Gen ATP Finals не имеют никакого смысла
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв раскритиковал специальные правила на турнире Next Gen ATP Finals, который завершился в Милане (Италия), где 21-летний уроженец Москвы занял третье место.

«Я всегда говорил, что не являюсь большим поклонником этих правил. Они не имеют никакого смысла. Вам не обязательно иметь преимущество. Даже если вы играете плохо, а другой теннисист – хорошо, вы всё равно можете выиграть встречу. В обычном матче такого не происходит.

Думаю, это немного несправедливо, ведь выигрывать должен тот, кто больше работает. А если вы немного теряете концентрацию, это вам дорого обходится. К примеру, в матче с Мунаром я немного отвлёкся после первого сета и в начале второй партии сразу проиграл свою подачу. Вот и всё", — приводит слова Рублёва Tennis World USA.

Русские корни в Милане. Циципас – чемпион, у Рублёва – бронза
На молодёжном первенстве ATP в Милане выиграл Стефанос Циципас – грек с русскими корнями. Россиянин Рублёв победил в утешительном финале.
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