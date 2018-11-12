Кабаль: думаю, в Лондоне лучший корт в ATP-туре

Колумбийские теннисисты Роберт Фара и Хуан-Себастьян Кабаль поделились впечатлениями от победы на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде в матче с хорватом Николой Мектичем и представителем Австрии Александром Пейей со счётом 6:3, 6:4.
«Мы впервые играли на арене O2 и одержали нашу первую победу. Мы знали, что должны выполнить свою работу. Мы считались фаворитами, и это оказывало дополнительное давление», — приводит слова Фары официальный сайт тура.
«Думаю, в Лондоне лучший корт в туре. Он помог нам продемонстрировать свой лучший теннис», — сказал Кабаль.
В группе Льодра/Санторо также выступают дуэты Джейми Маррей/Бруно Суарес и Рэйвен Клаасен/Майкл Винус. Итоговый чемпионат ATP завершится 18 ноября.
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