Кенин: бойцовский дух у меня был всегда

Американская теннисистка Софья Кенин отметила собственные бойцовские качества, которые она проявила в матче с представительницей Чехии Катержиной Синяковой в финале Кубка Федерации. Чешка выиграла со счётом 7:5, 5:7, 7:5 и принесла своей команде итоговую победу — 3-0.

«Бойцовский дух у меня был всегда. Капитан команды знает, что я в любой ситуации буду бороться до конца. Мне не важно, как долго нужно оставаться на корте. Я буду сражаться всегда», — приводит слова Кенин официальный сайт соревнований.

В прошлогоднем финале Кубка Федерации сборная США одолела команду Беларуси со счётом 3-2. Сборная Чехии занимает первое место в рейтинге Кубка Федерации. Команда США располагается на второй позиции.