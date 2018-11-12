Хачанов получит $ 110 тыс. в статусе первого запасного на Итоговом турнире ATP

Стало известно распределение призовых на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, который завершится 18 ноября.

Чемпион, не проигравший ни одного матча (в сумме с призовыми группового этапа), получит $ 2 млн 712 тыс. и максимальные 1500 очков рейтинга. За победу в финале выплачивается $ 1 млн 280 тыс. и даётся 500 очков, в полуфинале — $ 620 тыс. и 400 очков.

Все участники группового раунда за три проведённых матча получат по $ 203 тыс. и ещё такую же сумму — за каждую победу. Также в случае выигрыша игрокам будет начислено по 200 рейтинговых очков.

Гонорар каждого запасного в одиночном разряде составит $ 110 тыс. Напомним, в этом году первым запасным на Итоговом чемпионате ATP является россиянин Карен Хачанов, вторым — хорват Борна Чорич.

По сравнению с прошлым сезоном, общий призовой фонд турнира увеличился на $ 500 тыс. и составил $ 8,5 млн.