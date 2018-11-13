В GQ объяснили, почему слово «женщина» на обложке с Сереной взято в кавычки

Сотрудник редакции GQ Мик Роузи в своём «твиттере» рассказал, почему на обложке нового выпуска журнала слово «женщина» в отношении 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс взято в кавычки.

«Надпись „Женщина“ была сделана от руки дизайнером Вирджилом Абло, который в последнее время часто использует кавычки в принтах на одежде. Именно он разрабатывал дизайн наряда Серены для Открытого чемпионата США», — написал Роузи.

Обложка журнала вызвала большой резонанс. Фанаты бывшей первой ракетки мира в социальных сетях стали обвинять редакцию издания в дискриминации.

Фото с Уильямс на обложке журнала доступно в «твиттере» Карен Сивил.

Уильямс в 2018 году вернулась в тур после рождения дочери.

Фанаты Серены Уильямс возмущены, что журнал GQ назвал американку «женщиной» года