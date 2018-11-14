Флинк проиграла Наре в первом круге челленджера в Хьюстоне

Российская теннисистка Варвара Флинк не смогла пробиться во второй круг челленджера в Хьюстоне (США). На старте соревнований с призовым фондом $ 150 тыс. она в двух партиях проиграла представительнице Японии Куруми Наре со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.



21-летняя уроженка Москвы ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и двойной ошибки, а также 4 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований в Хьюстоне Нара поспорит с канадской теннисисткой Кэтрин Себов (LL).

Ранее во второй круг вышла россиянка Софья Жук, посеянная под седьмым номером. Во втором круге она сыграет с венгеркой Далмой Галфи, пробившейся в основную сетку через квалификацию.