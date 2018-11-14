Федерер — о заявлении Беннето: иногда мне помогают, иногда нет

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал заявление француза Жюльена Беннето о том, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» пользуется привилегиями, когда происходит составление расписания матчей.

«Не думаю, что мне стоит это комментировать. Пожалуй, лучше отложить эту тему в сторону, чем сказать что-то, чтобы журналистам было о чём писать.

Иногда меня спрашивают, хочу ли я сыграть в понедельник или во вторник. Иногда спрашивают, хочу ли я играть днём или вечером. Иногда эти вопросы адресуют моему агенту. Иногда спрашивают меня, например: «В Азии хотят, чтобы ты играл вечером».

Да, иногда наше слово имеет значение. Я просил поставить мой матч на US Open на понедельник. Я играл вечером во вторник. Иногда мне помогают, иногда нет. Но многие из приведённых фактов не являются правдивыми», — цитирует Федерера Reuters.

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