Руседски: простые смертные не осознают всего, что сделали Роджер, Рафа и Новак

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски выразил надежду на то, что швейцарец Роджер Федерер не завершит карьеру в ближайшее время.

«Никогда не сбрасывайте великих игроков со счётов. А когда речь идёт о Роджере Федерере, мы говорим именно о великом теннисисте. Кто мог представить, что Роджер, испытывавший такие трудности в 2015 году, сможет вернуться и выиграть три турнира „Большого шлема“? Мы все списали его со счетов, но посмотрите, что он сделал.

В 2018 году он выиграл Australian Open и сейчас является третьей ракеткой мира. Для большинства игроков это был бы лучший сезон в карьере, но от Роджера мы всегда ждём большего.

Мы хотим, чтобы Роджер играл как можно дольше. Мы, простые смертные, не можем осознать всего, что Федерер, Надаль и Джокович сделали для тенниса. Статистически они войдут в историю как величайшие игроки всех времён. Их легенды останутся надолго. Чем дольше они будут выступать, тем лучше», — цитирует Руседски Tennis 365.

Федерер: если бы я сыграл плохо, то и не заслужил бы выхода в полуфинал