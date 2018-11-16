Дьяченко вышла в полуфинал турнира в Тайбэе, где сыграет с Лисицки

Российская теннисистка Виталия Дьяченко, посеянная на челленджере в Тайбэе под шестым номером, вышла в полуфинал. В четвертьфинале соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. она в двух партиях разгромила представительницу Китая Чжу Линь, получившую четвёртый номер посева, со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 45 минут.



28-летняя россиянка трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка.



За выход в финал соревнований в Тайбэе Дьяченко, располагающаяся на 132-й строчке рейтинга WTA, поспорит с немецкой теннисисткой Сабиной Лисицки, получившей «уайлд-кард» от организаторов.



Турнир в Тайбэе завершится 18 ноября.

Дьяченко вышла в четвертьфинал челленджера в Тайбэе