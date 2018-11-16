Кубот и Мело победили Мараха и Павича на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело в двух партиях обыграли австрийца Оливера Мараха и представителя Хорватии Мате Павича в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) в парном разряде со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Лукаш и Марсело 9 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

Для Кубота и Мело это первая победа в трёх матчах. Марах и Павич потерпели второе поражение. Позднее в этой группе состоится матч Майк Брайан (США) / Джек Сок (США) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) / Николя Маю (Франция).

Турнир завершится 18 ноября.