Видео: Шарапова эмоционально отреагировала на снег

Экс первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова в социальных сетях поделилась эмоциями от выпавшего в Нью-Йорке первого снега.



На видеозаписи из «Инстаграма» Мария идёт по улице и неоднократно повторяет слова «Идёт снег».

Напомним, в Нью-Йорке Мария в качестве основателя кондитерского бренда Sugarpova выступала на форуме для инвесторов. Последний матч Шарапова провела также в Нью-Йорке и уступила в 1/8 финала Открытого чемпионата США испанке Карле Суарес-Наварро со счётом 4:6, 3:6. Две недели спустя стало известно, что теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы.



В 2019 году Мария планирует выступить на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.