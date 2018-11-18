Тарпищев оценил шансы Джоковича победить на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился прогнозом на финальный матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.

В полуфиналах 21-летний теннисист переиграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:5, 7:6 (7:5), а уроженец Белграда обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона — 6:2, 6:2.

«В финале у Зверева маловато шансов, это надо признать. Джокович играет разнообразнее, по технико-тактическим действиям на корте он вообще сейчас сильнейший в мире. Джокович в хорошей форме и безусловный фаворит финала. При этом выход Зверева в финал тоже не должен никого удивлять: по игре, показанной на турнире, он там по праву», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Джокович: в последнем матче года пусть выиграет сильнейший