Текстовая онлайн-трансляция финального матча Джокович — Зверев в Лондоне

Сегодня, 18 ноября, состоится финальный матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Встретятся серб Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев. Начало поединка запланировано на 21:00 мск. По личным встречам впереди первая ракетка мира — 2-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Джокович — Зверев в Лондоне.



На нынешнем Итоговом чемпионате Джокович выиграл все четыре матча (три в группе и полуфинал) в двух сетах. Зверев уступил лишь раз — в группе Джоковичу со счётом 4:6, 1:6.

В полуфинале Зверев выиграл у швейцарца Роджера Федерера – 7:5, 7:6, а Джокович разгромил Кевина Андерсона из ЮАР – 6:2, 6:2.

В прошлогоднем финале Итогового турнира болгарин Григор Димитров со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.