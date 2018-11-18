Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Теннис /

Джокович: выиграть у одного соперника дважды за неделю нелегко

Джокович: выиграть у одного соперника дважды за неделю нелегко
Теннис / ATP

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от Александра Зверева из Германии в финале Итогового чемпионата АТР в Лондоне. Джокович и Зверев дважды встречались на турнире. В группе серб выиграл со счётом 6:4, 6:1.

«Поздравляю, Саша, ты сегодня играл намного лучше, чем в группе. Я очень рад за Сашу, мы хорошо знаем друг друга, у нас очень хорошие отношения. Определённо, выиграть у одного соперника дважды за неделю нелегко. Да и победа над Роджером всем и всегда придаёт уверенности. Саша отлично продвигается вверх по рейтингу, да и его форхенд стал очень силён. Может ли Саша выиграть турнир «Большого шлема»? Уверен, что он будет фаворитом в любом турнире, в котором примет участие», — приводит слова Джоковича Ubitennis.

В полуфинале Зверев выиграл у швейцарца Роджера Федерера – 7:5, 7:6

Зверев впервые выиграл Итоговый чемпионат АТР, взяв верх над Джоковичем в финале
Джокович, Федерер и свита. Что нужно знать об Итоговой восьмёрке ATP в Лондоне
Хачанов сидит на скамейке в Лондоне, Федерер готовится выиграть 100-й титул в карьере, но у Джоковича свои планы на этот счёт.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент